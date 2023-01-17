Даниловский Фёдор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниловский Фёдор Семёнович

Даниловский Фёдор Семёнович

avatar

Место рождения

Данилов Починок, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.12.1902

Дата смерти

18.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Данилов Починок, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1924 по 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931 по 1935
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
С 1935 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1948 по 1978
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.11.1978
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close