Даниловский Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рождения04.12.1902
Дата смерти18.11.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924 по 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931 по 1935
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
С 1935 по 1938
Место жительства
С 1948 по 1978
Смерть
18.11.1978