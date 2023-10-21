Курочкин Николай Афанасьевич 05.12.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курочкин Николай Афанасьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.12.1940

Дата смерти

21.10.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1940

Отец: Курочкин Афанасий Григорьевич

Мать: Курочкина Ксения Трофимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Курочкина) Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.10.2023
Москва, город федерального значения Москва
Ул. Грузинский вал, д.18/5 кв.89

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