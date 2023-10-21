Курочкин Николай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1940
Дата смерти21.10.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Курочкина) Елена Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.10.2023
Ул. Грузинский вал, д.18/5 кв.89