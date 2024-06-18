Стреляный Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.?
Дата смерти21.07.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.?
Сын: Стреляный Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Стреляная Ганна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1967
Дочь: Зинченко (Стреляная) Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Стреляная Ганна Даниловна
Смерть
21.07.?