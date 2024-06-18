Стреляный Леонид 12.03.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Стреляный Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.?

Дата смерти

21.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.?

Сын: Стреляный Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Стреляная Ганна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стреляная Ганна Даниловна

Рождение ребёнка
19.02.1967

Дочь: Зинченко (Стреляная) Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Стреляная Ганна Даниловна

Смерть
21.07.?

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