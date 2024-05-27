(Ромашева) Евфимия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ромашева) Евфимия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Ромашева) Домника Иванова/ Иоанова

Отец ребёнка: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Ромашева) Марфа Иванова/ Иоанова

Отец ребёнка: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ромашев Михаил Иванов/ Иоанов

Отец ребёнка: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иванов/ Иоанов

Отец ребёнка: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ромашев Афонасий Иванов/ Иоанов

Отец ребёнка: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев

Смерть
Неизвестно

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