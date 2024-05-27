(Ромашева) Евфимия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Ромашева) Домника Иванова/ Иоанова
Отец ребёнка: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Ромашева) Марфа Иванова/ Иоанова
Отец ребёнка: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ромашев Михаил Иванов/ Иоанов
Отец ребёнка: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иванов/ Иоанов
Отец ребёнка: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ромашев Афонасий Иванов/ Иоанов
Отец ребёнка: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев
Смерть
Неизвестно