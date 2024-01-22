(Сидорова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1870
Сын: Сидоров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1871
Сын: Сидоров Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1874
Сын: Сидоров Прокопий Алексеевич
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
17.04.1875
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
?.08.1877
Сын: Сидоров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1879
Дочь: (Сидорова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1885
Дочь: (Сидорова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович