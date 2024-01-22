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(Сидорова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1843

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1870

Сын: Сидоров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1871

Сын: Сидоров Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1874

Сын: Сидоров Прокопий Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
17.04.1875

Сын: Сидоров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
?.08.1877

Сын: Сидоров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1879

Дочь: (Сидорова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
26.10.1885

Дочь: (Сидорова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович

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