Филатов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1876
Дата смерти13.09.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1876
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1903
Дочь: (Филатова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Филатова (Долгоносова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
24.10.1907
Дочь: (Филатова) Кира Николаевна
Мать ребёнка: Филатова (Долгоносова) Вера Александровна
Смерть
13.09.1916