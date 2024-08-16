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Филатов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1876

Дата смерти

13.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1876

Отец: Филатов Федор Степанович

Мать: Филатова (Кудрявцева) Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1903

Дочь: (Филатова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Филатова (Долгоносова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
24.10.1907

Дочь: (Филатова) Кира Николаевна

Мать ребёнка: Филатова (Долгоносова) Вера Александровна

Смерть
13.09.1916

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