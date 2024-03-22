Simon (Barabanov) Eugen
Место рождения
Дата рождения13.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1975
Отец: Barabanov Alexander
Мать: Freund Ida
Рождение ребёнка
21.11.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Simon Olesja
Рождение ребёнка
03.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Simon Olesja
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Simon Olesja