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Simon (Barabanov) Eugen

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

13.10.1975

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

1975 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1975

Отец: Barabanov Alexander

Мать: Freund Ida

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
21.11.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Simon Olesja

Рождение ребёнка
03.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Simon Olesja

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Simon Olesja

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