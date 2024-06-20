Рон Герман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРон Герман

Рон Герман

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рон (Петри) Эрна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ron Heiko

Мать ребёнка: Рон (Петри) Эрна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ron Waldemar Германович

Мать ребёнка: Рон (Петри) Эрна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рон (Ron) Helmut Германович

Мать ребёнка: Рон (Петри) Эрна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рон (Ron) Ольга Olga Германовна

Мать ребёнка: Рон (Петри) Эрна Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.