Тарасюк (Соловей) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасюк (Соловей) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасюк Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасюк Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасюк Михаил Сергеевич

Смерть
2010
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