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Ефим Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Стефан Давидов

Мать: Мария Фёдорова

Бракосочетание
08.02.1803

Жена: Анастасия Ефремова

Рождение ребёнка
12.12.1803

Сын: Спиридон Ефимович

Мать ребёнка: Анастасия Ефремова

Рождение ребёнка
30.08.1809

Дочь: Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: Анастасия Ефремова

Рождение ребёнка
03.02.1812

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Анастасия Ефремова

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