Ефим Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Стефан Давидов
Мать: Мария Фёдорова
Бракосочетание
08.02.1803
Жена: Анастасия Ефремова
Рождение ребёнка
12.12.1803
Сын: Спиридон Ефимович
Мать ребёнка: Анастасия Ефремова
Рождение ребёнка
30.08.1809
Дочь: Елизавета Ефимовна
Мать ребёнка: Анастасия Ефремова
Рождение ребёнка
03.02.1812
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Анастасия Ефремова