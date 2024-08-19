Fedosejeff Федосеев (Aleksejeff Алексеева) Olga Vissarionovna Ольга Виссарионовна
Место рожденияHelsinki / Helsingfors, Finland (Finlandia
Дата рождения30.06.1878
Дата смерти19.04.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Федосеев) Александра Васильеевна
Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович
Дочь: (Федосеев) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович
Дочь: Рыбьяков (Федосеев) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович
Дочь: Пастернак (Федосеев) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович
Дочь: (Федосеев) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович
Дочь: Einstein Semenov Tian-Shanskij Семёнов-Тян-Шанский (Fedosejeff Федосеева Федосеев) Kira Vasilevna Кира Васильевна
Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович