Fedosejeff Федосеев (Aleksejeff Алексеева) Olga Vissarionovna Ольга Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fedosejeff Федосеев (Aleksejeff Алексеева) Olga Vissarionovna Ольга Виссарионовна

Место рождения

Helsinki / Helsingfors, Finland (Finlandia

Дата рождения

30.06.1878

Дата смерти

19.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1888

Дочь: (Федосеев) Александра Васильеевна

Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1889

Сын: Федосеев Дмитри Васильевич

Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1891

Сын: Федосеев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1894

Дочь: (Федосеев) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1896

Дочь: Рыбьяков (Федосеев) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1898

Дочь: Пастернак (Федосеев) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1900

Дочь: (Федосеев) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1910

Дочь: Einstein Semenov Tian-Shanskij Семёнов-Тян-Шанский (Fedosejeff Федосеева Федосеев) Kira Vasilevna Кира Васильевна

Отец ребёнка: Fedosejeff Федосеев Vasili Ivanovits Василий Иванович

Смерть
19.04.1959
Похороны
Неизвестно

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