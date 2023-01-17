Фурцева Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1910
Дата смерти24.10.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1910
Место жительства
По 1933
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
По 1938
Место жительства
С 1941
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
24.10.1974
Место жительства
По 1974