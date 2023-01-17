Фурцева Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурцева Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

07.10.1910

Дата смерти

24.10.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
С 1910
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
По 1933
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
По 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
24.10.1974
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1974
Москва, город федерального значения Москва
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