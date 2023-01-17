Кратиров Павел Фёдорович
Место рожденияд. Покровское, Сокольский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения14.05.1871
Дата смерти05.01.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Покровское, Сокольский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1891 по 1896
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1891
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1897 по 1902
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1902 по 1922
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1925 по 1931
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Смерть
05.01.1932
г. Харьков, Харьковская обл., Украина