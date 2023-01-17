Кратиров Павел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кратиров Павел Фёдорович

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Место рождения

д. Покровское, Сокольский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

14.05.1871

Дата смерти

05.01.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Покровское, Сокольский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1891 по 1896
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1891
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1897 по 1902
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1902 по 1922
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1925 по 1931
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Смерть
05.01.1932
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
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