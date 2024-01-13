Константинова Екатерина Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинова Екатерина Дементьевна

Константинова Екатерина Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Сергей

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Вторая жена Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close