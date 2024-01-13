Константинова Екатерина Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1804 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константинов Сергей
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Вторая жена Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Смерть
Неизвестно