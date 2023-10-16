Мамонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1945
Сын: Мамонов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Мамонова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов ?
Мать ребёнка: Мамонова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Мамонова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов ?
Мать ребёнка: Мамонова Галина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988