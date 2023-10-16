Мамонов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1945

Сын: Мамонов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Мамонова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов ?

Мать ребёнка: Мамонова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Мамонова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов ?

Мать ребёнка: Мамонова Галина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонова Галина Григорьевна

Смерть
1988
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