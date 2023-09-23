Секерина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Мельникова Нина
Отец ребёнка: Мельников Погиб на войне
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Людмила
Отец ребёнка: Мельников Погиб на войне
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Вячеслав
Отец ребёнка: Мельников Погиб на войне
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Александр
Отец ребёнка: Мельников Погиб на войне
Бракосочетание
Неизвестно