Секерина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСекерина Анна Алексеевна

Секерина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Секерин Алексей Ефимович

Мать: Секерина Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Мельникова Нина

Отец ребёнка: Мельников Погиб на войне

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Людмила

Отец ребёнка: Мельников Погиб на войне

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Вячеслав

Отец ребёнка: Мельников Погиб на войне

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Александр

Отец ребёнка: Мельников Погиб на войне

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Погиб на войне

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close