Кролевец Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кролевец Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кролевец Сергей Дорофеич

Мать: Кролевец Надежда

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Кролевец Константин

Мать ребёнка: Кролевец Тина

Киев
Рождение ребёнка
14.05.1946

Сын: Кролевец Николай

Мать ребёнка: Кролевец Тина

Киев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кролевец Тина

Смерть
1966
Похороны
Неизвестно
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