Пушкарева (Пушкарев) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1949
Дата смерти08.11.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Пушкарев Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пушкарев Игорь
Рождение ребёнка
16.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пушкарев Игорь
Смерть
08.11.2015
Похороны
Неизвестно