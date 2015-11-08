Пушкарева (Пушкарев) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Пушкарев) Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1949

Дата смерти

08.11.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Пушкарев Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Игорь

Рождение ребёнка
16.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пушкарев Игорь

Смерть
08.11.2015
Похороны
Неизвестно

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