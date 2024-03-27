Золотухин Стефан Макарович
Место рожденияКурская обл.Б-Полянский р-н, Дубровский с/с
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золотухин Макар
Курская обл.Б-Полянский р-н, Дубровский с/с
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Золотухина Елена Ульшина
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Золотухина Елена Ульшина
Рождение ребёнка
12.06.1904
Сын: Золотухин Иван Стефанович
Мать ребёнка: Золотухина Елена Ульшина
Курская обл.Б-Полянский р-н, Дубровский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Неизвестно ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Неизвестно ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Дмитрий
Мать ребёнка: Неизвестно ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Яков
Мать ребёнка: Неизвестно ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золотухина Елена Ульшина
Смерть
Неизвестно