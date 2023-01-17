Калмыкова (Баева) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Баева) Фекла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

16.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1917

Сын: Колмаков Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Колмаков Никифор Терентьевич

Рождение ребёнка
06.10.1922

Сын: Калмыков Василий Никифорович

Отец ребёнка: Колмаков Никифор Терентьевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Калмыкова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Колмаков Никифор Терентьевич

Рождение ребёнка
13.02.1926

Сын: Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)

Отец ребёнка: Колмаков Никифор Терентьевич

Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.10.1932

Дочь: Колмакова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Колмаков Никифор Терентьевич

Рождение ребёнка
19.10.1938

Сын: Колмаков Владимир Никифорович

Отец ребёнка: Колмаков Никифор Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колмаков Никифор Терентьевич

Смерть
16.12.1979
Жетыген, Илийский район, Алматинская область
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