Калмыкова (Баева) Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти16.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1917
Сын: Колмаков Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Колмаков Никифор Терентьевич
Рождение ребёнка
06.10.1922
Сын: Калмыков Василий Никифорович
Отец ребёнка: Колмаков Никифор Терентьевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Калмыкова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Колмаков Никифор Терентьевич
Рождение ребёнка
13.02.1926
Сын: Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)
Отец ребёнка: Колмаков Никифор Терентьевич
Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.10.1932
Дочь: Колмакова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Колмаков Никифор Терентьевич
Рождение ребёнка
19.10.1938
Сын: Колмаков Владимир Никифорович
Отец ребёнка: Колмаков Никифор Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1979
Жетыген, Илийский район, Алматинская область