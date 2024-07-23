Корзников Александр Кононович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиОколо 1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Корзников Конон Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1978