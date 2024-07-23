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Корзников Александр Кононович

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Около 1978

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Корзников Конон Иванович

Мать: ?

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1978

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