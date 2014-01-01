Шестак Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестак Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестак Михаил

Мать: Шестак Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2014
Липовцы
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