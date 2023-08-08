Золотухина (Морозова) Нина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти27.07.1983
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
10.03.1958
Сын: Золотухин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Золотухин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
24.07.1961
Рождение ребёнка
04.07.1963
Рождение ребёнка
17.10.1965
Сын: Золотухин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Золотухин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
31.01.1968
Рождение ребёнка
06.12.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1983