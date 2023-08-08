Золотухина (Морозова) Нина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Морозова) Нина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

27.07.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1895 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

1958 г.р.
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1965 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Морозов Абрам Степанович

Мать: Морозова Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
10.03.1958

Сын: Золотухин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Золотухин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
24.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотухин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
04.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотухин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
17.10.1965

Сын: Золотухин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Золотухин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
31.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотухин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
06.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотухин Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Иван Николаевич

Смерть
27.07.1983
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