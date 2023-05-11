Нейдорф Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения03.11.1893
Дата смерти07.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1893
Отец: Neudorf Peter
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нейдорф (Пеннер) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нейдорф (Пеннер) Екатерина Ивановна
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Смерть
07.07.1970
Похороны
Неизвестно