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Нейдорф Петр Петрович

Место рождения

Зеленополь

Дата рождения

03.11.1893

Дата смерти

07.07.1970

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1893

Отец: Neudorf Peter

Мать: Neudorf (Rempel) Helena J

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нейдорф (Пеннер) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
22.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нейдорф (Пеннер) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нейдорф (Пеннер) Екатерина Ивановна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Смерть
07.07.1970
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область

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