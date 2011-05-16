Мухин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1933
Дата смерти16.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1933
Отец: Мухин Иван Степанович
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
28.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.05.2011