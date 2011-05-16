Мухин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухин Анатолий

Мухин Анатолий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1933

Дата смерти

16.05.2011

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1933

Отец: Мухин Иван Степанович

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
28.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.05.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close