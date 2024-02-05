Рамко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербицкая Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Рамко Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамко Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Рамко Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рамко Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно