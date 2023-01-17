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Тусков Дмитрий Анатольевич

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Место рождения

Лиман, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

01.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1970

Отец: Тусков Анатолий Семенович

Мать: Тускова Любовь Иванова

Лиман, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.09.1995

Сын: Тусков Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.02.2003

Сын: Тускова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Тускова Валентина Алексанровна

Рождение ребёнка
07.03.2006

Сын: Тусков Вадим Дмитриевич

Мать ребёнка: Тускова Валентина Алексанровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тускова Валентина Алексанровна

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