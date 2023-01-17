Тусков Дмитрий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1970
Отец: Тусков Анатолий Семенович
Мать: Тускова Любовь Иванова
Рождение ребёнка
03.09.1995
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.02.2003
Мать ребёнка: Тускова Валентина Алексанровна
Рождение ребёнка
07.03.2006
Мать ребёнка: Тускова Валентина Алексанровна
Бракосочетание
Неизвестно