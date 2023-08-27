Ефимов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Ефимов Владимир

Мать: Ефимова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Краснова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Ефимова Галина Брониславовна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Клюнёва Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Ефимова Галина Брониславовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Галина Брониславовна

Смерть
2004
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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