Ефимов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Ефимов Владимир
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Краснова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Ефимова Галина Брониславовна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Клюнёва Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Ефимова Галина Брониславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004
Сортировочное кладбище