Сморчкова (Петрыкина) Наталья Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сморчкова (Петрыкина) Наталья Феоктистовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1864

Отец: Петрыкин Феоктист Илларионович

Мать: Петрыкина Авдотья Саввина

Бракосочетание
05.11.1880 ст.

Муж: Сморчков Евстигней Моисеевич

Рождение ребёнка
25.12.1882

Сын: Сморчков Федор Евстигнеевич

Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич

Рождение ребёнка
09.07.1884

Дочь: Сморчкова Марина Евстигнеевна

Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич

Рождение ребёнка
03.03.1886

Сын: Сморчков Алексей Евстигнеевич

Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич

Рождение ребёнка
17.08.1887

Дочь: Сморчкова Васса Евстигнеевна

Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич

Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.

Дочь: Сморчкова Матрена Евстигнеевна

Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич

Рождение ребёнка
22.06.1890

Сын: Сморчков Павел Евстигнеевич

Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич

Рождение ребёнка
16.11.1892

Дочь: Сморчкова Фекла Евстигнеевна

Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич

Рождение ребёнка
16.04.1894

Сын: Сморчков Георгий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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