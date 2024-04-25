Сморчкова (Петрыкина) Наталья Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1864
Бракосочетание
05.11.1880 ст.
Рождение ребёнка
25.12.1882
Сын: Сморчков Федор Евстигнеевич
Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич
Рождение ребёнка
09.07.1884
Дочь: Сморчкова Марина Евстигнеевна
Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич
Рождение ребёнка
03.03.1886
Сын: Сморчков Алексей Евстигнеевич
Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич
Рождение ребёнка
17.08.1887
Дочь: Сморчкова Васса Евстигнеевна
Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.
Дочь: Сморчкова Матрена Евстигнеевна
Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич
Рождение ребёнка
22.06.1890
Сын: Сморчков Павел Евстигнеевич
Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич
Рождение ребёнка
16.11.1892
Дочь: Сморчкова Фекла Евстигнеевна
Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич
Рождение ребёнка
16.04.1894
Сын: Сморчков Георгий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Сморчков Евстигней Моисеевич
Смерть
Неизвестно