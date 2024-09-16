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Инфантьев Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1976

Отец: Инфантьев Михаил Анатольевич

Мать: Инфантьева (Иващенко) Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родина Оксана Викторовна

Рождение ребёнка
20.05.2002

Сын: Инфантьев Даниил Викторович

Мать ребёнка: Родина Оксана Викторовна

Рождение ребёнка
27.10.2006

Сын: Инфантьев Арсений Викторович

Мать ребёнка: Родина Оксана Викторовна

Рождение ребёнка
24.08.2009

Сын: Инфантьев Тимофей Викторович

Мать ребёнка: Родина Оксана Викторовна

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