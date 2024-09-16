Инфантьев Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родина Оксана Викторовна
Рождение ребёнка
20.05.2002
Сын: Инфантьев Даниил Викторович
Мать ребёнка: Родина Оксана Викторовна
Рождение ребёнка
27.10.2006
Сын: Инфантьев Арсений Викторович
Мать ребёнка: Родина Оксана Викторовна
Рождение ребёнка
24.08.2009
Сын: Инфантьев Тимофей Викторович
Мать ребёнка: Родина Оксана Викторовна