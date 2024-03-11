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Ковальский Илья Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ковальский Игнатий

Мать: Ковальская София Аверкиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальская Неля Ильинична

Мать ребёнка: Кузнецова (Рудых) Клавдия Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Рудых) Клавдия Борисовна

Рождение ребёнка
06.09.1935

Сын: Ковальский Владимир Ильич

Мать ребёнка: Кузнецова (Рудых) Клавдия Борисовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Ковальская Тамара Ильинична

Мать ребёнка: Кузнецова (Рудых) Клавдия Борисовна

Смерть
1942

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