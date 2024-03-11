Ковальский Илья Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ковальский Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальская Неля Ильинична
Мать ребёнка: Кузнецова (Рудых) Клавдия Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1935
Сын: Ковальский Владимир Ильич
Мать ребёнка: Кузнецова (Рудых) Клавдия Борисовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ковальская Тамара Ильинична
Мать ребёнка: Кузнецова (Рудых) Клавдия Борисовна
Смерть
1942