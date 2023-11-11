Утукогир Николай Савельевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1943
Отец: Утукогир Савелий
Мать: Елогир Анна Михайловна
Рождение ребёнка
02.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Утукогир Любовь Федоровна
Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно