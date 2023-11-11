Утукогир Николай Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУтукогир Николай Савельевич

Утукогир Николай Савельевич

Место рождения

Хантайское Озеро, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

03.05.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1943

Отец: Утукогир Савелий

Мать: Елогир Анна Михайловна

Хантайское Озеро, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утукогир Любовь Федоровна

Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.