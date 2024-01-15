Минкин Алексей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкин Алексей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Минкин Гаврила

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
ранен/контужен, Выбыл: 14.05.1916, Место рождения: Орловская губ., Малоархангельский уезд, Куракинская вол., Место службы: 9-я кавалерийская дивизия, ст. писарь, Дата события: 13.07.1917 Картотека пот... Показать все

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