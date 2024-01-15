Минкин Алексей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минкин Гаврила
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
ранен/контужен, Выбыл: 14.05.1916, Место рождения: Орловская губ., Малоархангельский уезд, Куракинская вол., Место службы: 9-я кавалерийская дивизия, ст. писарь, Дата события: 13.07.1917 Картотека пот... Показать все