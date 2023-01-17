Рудаков Дмитрий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудаков Дмитрий Гаврилович

Рудаков Дмитрий Гаврилович

avatar

Место рождения

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудаков Гаврила Васильевич

Мать: Рудакова Татьяна Антоновна

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Рудаков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Рудаков Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дедусенкова Капитолина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Татьяна Ивановна

Смерть
1921
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Дата примерно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close