Рудаков Дмитрий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1896
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Рудаков Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дедусенкова Капитолина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Дата примерно