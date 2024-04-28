Егор Филиппов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Брак сына МК-1750 10.05.1750 Оной же вотчины деревни Княжи крестьянина Егора Филипова сын отрок Илия Той же вотчины с крестьянской деревни Шаруньи Мининой дочерью Семенова девкой Федосьей первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Егоров
Мать ребёнка: не указана
МК-1750 10.05.1750 Оной же вотчины деревни Княжи крестьянина Егора Филипова сын отрок Илия Той же вотчины с крестьянской деревни Шаруньи Мининой дочерью Семенова девкой Федосьей первым браком
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно