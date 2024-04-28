Егор Филиппов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Егор Филиппов

Место рождения

Княжа, Бежецкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Княжа, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Брак сына МК-1750 10.05.1750 Оной же вотчины деревни Княжи крестьянина Егора Филипова сын отрок Илия Той же вотчины с крестьянской деревни Шаруньи Мининой дочерью Семенова девкой Федосьей первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Егоров

Мать ребёнка: не указана

Княжа, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1750 10.05.1750 Оной же вотчины деревни Княжи крестьянина Егора Филипова сын отрок Илия Той же вотчины с крестьянской деревни Шаруньи Мининой дочерью Семенова девкой Федосьей первым браком
Место жительства
Неизвестно
Княжа, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно

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