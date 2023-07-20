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Концевич Константин Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Концевич Фома Иосифович

Мать: Концевич (Малишевская) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Концевич Леонид Константинович

Мать ребёнка: Островская Франчишка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Концевич Валерий Константинович

Мать ребёнка: Островская Франчишка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Концевич Олег Константинович

Мать ребёнка: Островская Франчишка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Концевич Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Островская Франчишка

Рождение ребёнка
31.12.1945

Сын: Концевич Николай Константинович

Мать ребёнка: Островская Франчишка

Смерть
Неизвестно

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