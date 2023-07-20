Концевич Константин Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Концевич Леонид Константинович
Мать ребёнка: Островская Франчишка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Концевич Валерий Константинович
Мать ребёнка: Островская Франчишка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Концевич Олег Константинович
Мать ребёнка: Островская Франчишка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Концевич Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Островская Франчишка
Рождение ребёнка
31.12.1945
Сын: Концевич Николай Константинович
Мать ребёнка: Островская Франчишка
Смерть
Неизвестно