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Suokas Tahvo (Steffan) Yrjönpoika

Место рождения

Polläkka, Muolla

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1856

Жена: (Varis (Waris)) Eeva Antintytär

Рождение ребёнка
28.11.1858

Сын: Suokas Yrjö Tahvonpoika

Мать ребёнка: (Varis (Waris)) Eeva Antintytär

Рождение ребёнка
26.05.1861

Дочь: (Suokas) Beata Tahvontytär

Мать ребёнка: (Varis (Waris)) Eeva Antintytär

Рождение ребёнка
31.10.1864

Сын: Suokas Tahvo (Steffan) Tahvonpoika

Мать ребёнка: (Varis (Waris)) Eeva Antintytär

Смерть
Неизвестно

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