Suokas Tahvo (Steffan) Yrjönpoika
Место рожденияPolläkka, Muolla
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1856
Рождение ребёнка
28.11.1858
Мать ребёнка: (Varis (Waris)) Eeva Antintytär
Рождение ребёнка
26.05.1861
Дочь: (Suokas) Beata Tahvontytär
Мать ребёнка: (Varis (Waris)) Eeva Antintytär
Рождение ребёнка
31.10.1864
Сын: Suokas Tahvo (Steffan) Tahvonpoika
Мать ребёнка: (Varis (Waris)) Eeva Antintytär
Смерть
Неизвестно