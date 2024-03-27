Шарафеева (Мухаметшина) Сания
Место рожденияд.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Шаhидуллин Мөхәммәтша
Мать: Сәрвәр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1952
Смерть
Неизвестно