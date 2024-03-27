Шарафеева (Мухаметшина) Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафеева (Мухаметшина) Сания

Место рождения

д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Шаhидуллин Мөхәммәтша

Мать: Сәрвәр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафеев Гаяз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафеев Гаяз

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафеев Гаяз

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафеев Гаяз

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафеев Гаяз

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафеев Гаяз

Смерть
Неизвестно

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