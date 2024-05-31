Муравлева (Аксенова) Варвара Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравлева (Аксенова) Варвара Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Аксенов Иоанн Анфиногенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Муравлев Александр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Муравлев Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Муравлева Елизавета Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.03.1895

Дочь: Муравлева Дария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-5-644 (ГААК, г. Барнаул). с. Карабинского крестьянин Григорий Иванов Муравлев и законная жена Варвара Иванова. Восприемники - лист вырван
Рождение ребёнка
08.05.1896

Дочь: Леонтьева (Муравлева) Елена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-5-744 (ГААК, г. Барнаул). с. Карабинского крестьянин Григорий Иванов Муравлев и законная жена Варвара Иванова. Восприемники - с. Карабинского крестьянская жена Пелагия Иванова Аксенова.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Муравлев Прокопий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Муравлева Хевронья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.09.1900

Сын: Муравлев Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-5-1000 (ГААК, г. Барнаул). с. Карабинского крестьянин Григорий Иванов Муравлев и законная жена Варвара Иванова. Восприемники - с. Карабинского крестьянин Александр Григорьев Муравлев
Рождение ребёнка
28.03.1902

Сын: Муравлев Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-429 (ГААК, г. Барнаул). Рождены близнецы Стефан и Иоанн. С. Карабинского крестьянин Григорий Иванов Муравлев и законная жена Варвара Иванова. Восприемники - с. Карабинского крестьянин Михаил ... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1902

Сын: Муравлев Иоанн Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-429 (ГААК, г. Барнаул). Рождены близнецы Стефан и Иоанн. С. Карабинского крестьянин Григорий Иванов Муравлев и законная жена Варвара Иванова. Восприемники - с. Карабинского крестьянин Михаил ... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1904

Дочь: Муравлева Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-638 (ГААК, г. Барнаул). С. Карабинского крестьянин Григорий Иванов Муравлев и законная жена Варвара Иванова. Восприемники - с. Карабинского крестьянская девица Евдокия Александрова Борисова
Рождение ребёнка
01.04.1906

Сын: Муравлев Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-854 (ГААк, г. Барнаул). с. Карабинского крестьянин Григорий Иванов Муравлев и законная жена Варвара Иванова. Восприемники - с. Карабинского крестьянин Стефан Симеонов Сычев
Смерть
Неизвестно

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