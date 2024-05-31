Муравлева (Аксенова) Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Аксенов Иоанн Анфиногенов
Мать: не указана
Сын: Муравлев Александр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев
Сын: Муравлев Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев
Дочь: Муравлева Елизавета Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев
Дочь: Муравлева Дария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев
Дочь: Леонтьева (Муравлева) Елена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев
Сын: Муравлев Прокопий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев
Дочь: Муравлева Хевронья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев
Сын: Муравлев Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев
Сын: Муравлев Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев
Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев
Дочь: Муравлева Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев
Сын: Муравлев Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванов Муравлев