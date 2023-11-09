Леснов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леснов Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1964

Отец: не указан

Мать: Леснова Нина Яковлевна

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