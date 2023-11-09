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Леснов Вячеслав
Леснов Вячеслав
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1964
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Леснова (Удочкина) Нина Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1964
Отец: не указан
Мать:
Леснова Нина Яковлевна
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