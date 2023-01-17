Дробышева Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1974
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1974
Отец: Дробышев Анатолий Васильевич
Мать: Чиркова Вера
Рождение ребёнка
01.03.2004
Дочь: Дробышева Анастасия
Отец ребёнка: Лосев Сергей Владимирович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.05.2018
Дочь: Когутяк Александра Викторовна
Отец ребёнка: не указан