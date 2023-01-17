Кондрашова Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Харланов-Кондрашов Ефим Кононович
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Кондрашова Анна Кононовна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Кондрашова Федосья Кононовна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Кондрашова Евдокия Кононовна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Конон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно