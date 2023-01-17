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Кондрашова Дарья Яковлевна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Харланов-Кондрашов Ефим Кононович

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Конон Яковлевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Кондрашова Анна Кононовна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Конон Яковлевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кондрашов Илья Кононович

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Конон Яковлевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Кондрашова Федосья Кононовна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Конон Яковлевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Кондрашова Евдокия Кононовна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Конон Яковлевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов-Кондрашов Конон Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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