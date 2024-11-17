Баженова Мария Максимова Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баженова Мария Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

До 1860 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

1839 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1846 г.р.
1846 г.р.
Около 1850 г.р.
1851 г.р.

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ОК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 52 слайд, двор 155 ей 19, значит родилась ок 1820
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Никон Ефремов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Инокентий Никонов

Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов

Рождение ребёнка
27.10.1839 ст.

Сын: Боженов Абрам Никонов

Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов

Куналейская волость Верхне-Мангиртуйское селение
МК 1839 год 282-1-614 стр 330 Воспреемники: того же селения Федор Кононов Перевалов и дочь Григория Павлова Боженова Фекла
Рождение ребёнка
28.12.1843 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов

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Рождение ребёнка
1846

Сын: Баженов Афанасий Никонов

Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Баженова Матрена Никонова

Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
ГАЗК ИВ 282-1-1790 стр 27 ей 14 лет
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Баженова Евдокия Никонова

Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
ГАЗК ИВ 282-1-1790 стр 27 ей 10 лет
Рождение ребёнка
1851

Сын: Баженов Федор Никонов

Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов

ГАЗК 282-1-1790 стр 27 ему 9 лет
Рождение ребёнка
Около 1854

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Баженов Василий Никонов

Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов

ГАЗК 282-1-1790 стр 27 ему 4 года
Смерть
До 1860 ст.
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 27 не упоминается, значит умерла до 1860 г

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