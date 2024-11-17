Баженова Мария Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиДо 1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 52 слайд, двор 155 ей 19, значит родилась ок 1820
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Инокентий Никонов
Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов
Рождение ребёнка
27.10.1839 ст.
Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов
Куналейская волость Верхне-Мангиртуйское селение
МК 1839 год 282-1-614 стр 330 Воспреемники: того же селения Федор Кононов Перевалов и дочь Григория Павлова Боженова Фекла
Рождение ребёнка
28.12.1843 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов
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Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Баженова Матрена Никонова
Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов
ГАЗК ИВ 282-1-1790 стр 27 ей 14 лет
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Баженова Евдокия Никонова
Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов
ГАЗК ИВ 282-1-1790 стр 27 ей 10 лет
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов
ГАЗК 282-1-1790 стр 27 ему 9 лет
Рождение ребёнка
Около 1854
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов
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Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Отец ребёнка: Баженов Никон Ефремов
ГАЗК 282-1-1790 стр 27 ему 4 года
Смерть
До 1860 ст.
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 27 не упоминается, значит умерла до 1860 г