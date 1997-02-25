Blackman Берка Лейзерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Blackman Берка Лейзерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1891

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

1915 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1891

Отец: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович

Мать: Бляхман Сора Мееровна

Рождение ребёнка
08.08.1915

Сын: Blackman David

Мать ребёнка: Blackman Jenny

Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Blackman George

Мать ребёнка: Blackman Jenny

Рождение ребёнка
01.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Blackman Jenny

Работа или профессия
Неизвестно
Taylor
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