Blackman Берка Лейзерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1891
Рождение ребёнка
08.08.1915
Сын: Blackman David
Мать ребёнка: Blackman Jenny
Рождение ребёнка
01.01.1920
Сын: Blackman George
Мать ребёнка: Blackman Jenny
Рождение ребёнка
01.01.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Blackman Jenny
Работа или профессия
Неизвестно
Taylor