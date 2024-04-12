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Алексей Дмитриев

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

27.09.1879 ст.

Дата смерти

01.01.1880 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1879 ст.

Отец: Дмитрий Степанов

Мать: Анна Матвеева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Димитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, об православные 56-25-219-8об-9
Крещение
30.09.1879 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Ихъ отецъ Степанъ Ивановъ 56-25-219-8об-9
Смерть
01.01.1880 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Похороны
03.01.1880 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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