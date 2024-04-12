Алексей Дмитриев
Место рождения
Дата рождения27.09.1879 ст.
Дата смерти01.01.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
27.09.1879 ст.
Отец: Дмитрий Степанов
Мать: Анна Матвеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Димитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, об православные 56-25-219-8об-9
Крещение
30.09.1879 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Ихъ отецъ Степанъ Ивановъ 56-25-219-8об-9
Смерть
01.01.1880 ст.
Похороны
03.01.1880 ст.