Черабаев Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черабаев Игорь Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1965

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1965

Отец: Черабаев Николай Денисович

Мать: Антипова Анна Максимовна

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