Лошицкая (Бурцева) Алина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошицкая (Бурцева) Алина

Место рождения

Казахстан, Алмаатинская обл. г. Капчагай, п. Арна

Дата рождения

11.07.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошицкий Николай

Рождение ребёнка
28.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лошицкий Николай

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