Лошицкая (Бурцева) Алина
Место рожденияКазахстан, Алмаатинская обл. г. Капчагай, п. Арна
Дата рождения11.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лошицкий Николай
Рождение ребёнка
28.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лошицкий Николай