Протасова (Орелова) Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти31.01.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Протасов Семен Константинович
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич
Сын: Протасов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич
Сын: Протасов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич
Сын: Протасов Тит Константинович
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич
Сын: Протасов Тит Константинович
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич
Дочь: Протасова (Протасова) Васса Константиновна
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич
Дочь: (Протасова) Васса (Василиса) Константиновна
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич
Дочь: Протасова (Протасова) Параскева Константиновна
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич
Дочь: (Протасова) Матрона Константиновна
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич
Сын: Протасов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич
Сын: Протасов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич
Дочь: (Протасова) Пераскева Константиновна
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич
Дочь: Протасова (Протасова) Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич
Дочь: (Протасова) Агриппина Протасова Константиновна
Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич