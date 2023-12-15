Протасова (Орелова) Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Орелова) Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

31.01.1916

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казенная крестьянка
Бракосочетание
07.01.1868

Муж: Протасов Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
?.02.1874

Сын: Протасов Семен Константинович

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1877

Сын: Протасов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1877

Сын: Протасов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1879

Сын: Протасов Тит Константинович

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1879

Сын: Протасов Тит Константинович

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1881

Дочь: Протасова (Протасова) Васса Константиновна

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1881

Дочь: (Протасова) Васса (Василиса) Константиновна

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1884

Дочь: Протасова (Протасова) Параскева Константиновна

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1884

Дочь: (Протасова) Матрона Константиновна

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1885

Сын: Протасов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1885

Сын: Протасов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1886

Дочь: (Протасова) Пераскева Константиновна

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1888

Дочь: Протасова (Протасова) Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1892

Дочь: (Протасова) Агриппина Протасова Константиновна

Отец ребёнка: Протасов Константин Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
31.01.1916
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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