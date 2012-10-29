Бадаш Кирилл Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадаш Кирилл Александрович

Бадаш Кирилл Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2012

Отец: Бадаш Александр Александрович

Мать: Бадаш Наталья Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close