Голянов Никита Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голянов Никита Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голянова Агафья Тимофеевна

Место жительства
1912 ст.
Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.01.1912 ст.

Сын: Голянов Федор Никитич

Мать ребёнка: Голянова Агафья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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